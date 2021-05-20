В Саратовской области задержали лиц, которые состояли в незаконной религиозной организации «Таблиги Джамаат» и вовлекали туда других людей. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, 50-летний житель Саратовской области посещал их экстремистские собрания и приглашал других людей.

Он прекрасно знал, что это запрещено законом. После обысков следователи изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны, печатную литературу, в том числе внесенную в федеральный список экстремистских материалов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование продолжается.