Возбуждено уголовное двух на двух сотрудников полиции, которые вымогали взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

В сентябре заместитель начальника отдела уголовного розыска и старший оперуполномоченный одного из районных отделов полиции, узнали, что житель города Балаково хотел купить для себя наркотики.

Они начали вымогать у него взятку в 60 тысяч рублей за нераспространение этих сведений. 8 сентября мужчина передал полицейским часть этой суммы из-за страха попасть под статью. Но позже он рассказал другим сотрудникам полиции о вымогательстве их коллег.

15 сентября он передал оставшуюся сумму под контролем сотрудников полиции. Взяточники были задержаны и помещены под стражу, им предъявлено обвинение.

При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов и понесут наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.