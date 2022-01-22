В области зарегистрированы первые случаи омикрон-штамма. Об этом сегодня, 22 января, сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

В Саратовской области зафиксировано два случая заболевания COVID-19, ассоциированных с штаммом «Омикрон». Он выявлен у лиц, не выезжавших за пределы региона.

—Один случай у жителя, из числа работающего населения, второй – у пенсионера. Граждане изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Контактные лица протестированы и взяты под медицинское наблюдение, — уточнили в сообщении.