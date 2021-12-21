Сегодня, 21 декабря, в Саратовской области зафиксировано снижение заболеваемости детей коронавирусом.

Всего за сутки зарегистрировано 342 новых случая коронавируса, сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 129 920 человека. Выздоровели с начала эпидемии 115 477 человек, за сутки — 569

На стационарном лечении находятся 1 543 человека, на амбулаторном — 7 974.

Больше всего заболевших за сутки в Саратове — 148, Энгельсском районе — 70, Балаковском — 33, Балашовском — 21, Вольском — 14.