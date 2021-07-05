На 5 июля в Саратовской области зафиксировано 175 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее количество заболевших covid-19 составляет в Саратовской области 67,088 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 63,554 тысячи человека, за сутки — 121.

Новые случае распределились так: Саратов — 79, Энгельсский район — 28, Балаковский — 15, Балашовский — 10, Марксовский — шесть, Пугачёвский — четыре, Екатериновский, Калининский — по три, Аткарский, Вольский, Красноармейский, Лысогорский, Новоузенский, Петровский, Романовский, Ртищевский, Хвалынский — по два, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Духовницкий, Ершовский, Ивантеевский, Перелюбский, Ровенский, Саратовский, п.Светлый — по одному.