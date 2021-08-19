В Саратовской области за последние восемь месяцев замечен рост заболеваемости кишечными инфекциями. Об этом сегодня, 19 августа, на заседании координационного совета рассказала главный санитарный врач, начальник регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Всего ими переболело 8% населения, из них более 10% — дети. Больше всего заболевших зафиксировали в Энгельсском и Балаковском районах.

— Недопустимо, чтобы на фоне коронавируса, у нас возникли и кишечные инфекции из-за работы пищеблоков, — отметила врач.