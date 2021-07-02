На утро 2 июля в Саратовской области зарегистрировано 162 новых случая коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал оперштаба.

Общее число заболевших составляет 66,575 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 63,211 тысячи человек, за сутки 118.

Новые случаи распределились так: Саратов — 71, Энгельсский район — 32, Балаковский — 20, Новоузенский — шесть, Турковский — пять, Аркадакский — четыре, Балашовский, Дергачевский, Ершовский, Хвалынский — по три, Вольский, Красноармейский, Романовский, Ртищевский, Саратовский — по два, Духовницкий, Озинский — по одному.