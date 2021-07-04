На утро 4 июля в Саратовской области зарегистрировано 167 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 66, 913 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 63, 433 тысячи человек, за сутки — 109.

Новые случаи распределились так: Саратов — 52, Энгельсский район — 31, Балаковский — 19, Балашовский — восемь, Пугачевский — семь, Аркадакский, Вольский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Романовский, Ртищевский, Татищевский — по три, Воскресенский, Ершовский, Краснокутский, Краснопартизанский, Марксовский, Новоузенский, Озинский, Питерский, Ровенский, Самойловский, Турковский — по два, Алгайский, Дергачевский, Калининский, Красноармейский, Новобурасский, Советский, Федоровский, п.Светлый — по одному.