В Саратовской области на 11 июля зарегистрировано еще 215 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Всего с начала пандемии заразились 68,308 тысячи человек, выздоровели 64,235 тысячи, за сутки — 119.

Новые случаи распределились так: Саратов — 94, Энгельсский район — 39, Балаковский — 19, Балашовский — 12, Озинский, Петровский — по пять, Базарно-Карабулакский, Краснокутский — по четыре, Красноармейский, Марксовский, Новобурасский — по три, Аркадакский, Екатериновский, Ершовский, Романовский, Саратовский, Советский, Татищевский, Федоровский — по два, Балтайский, Вольский, Краснопартизанский, Новоузенский, Ровенский, Ртищевский, Самойловский — по одному.