На 1 декабря в Саратовской области зафиксировано 246 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщают в оперативном штабе региона.

Общее число заболевших составляет 27,412 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 23,264 тысячи человек, за сутки 176.

Новые случаи распределились так: Саратов — 129, Энгельсский район — 23, Балаковский — 12, Балашовский — девять, Вольский — восемь, Лысогорский и Ртищевский — по шесть, Калининский, Марксовский, Петровский и Пугачевский — по пять, Александрово-Гайский, Воскресенский, Краснопартизанский и Советский — по четыре, Дергачевский, Новобурасский, Ровенский и Татищевский — по три, Хвалынский — два, Красноармейский, Турковский районы и ЗАТО Светлый — по одному.