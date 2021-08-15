В Саратовской области зарегистрировано 252 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За прошедшие сутки в Саратове выявлено 106 случаев заражения. В Энгельсском районе — 38. В Балаковском районе насчитывается 27 новых заболевших, в Балашовском 16. В Пугачевском районе зарегистрировано 11 случаев заражения, в Озинском девять, в Марксовском восемь, в Федоровском шесть. Вольский район насчитывает пять заболевших, Советский четыре, Ершовский, Красноармейский, Ртищевский, Татищевский — по три. Балтайский, Новоузенский и поселок Светлый насчитывают по два новых заболевших, а Алгайский, Базарно-Карабулакский, Духовницкий, Саратовский — по одному новому случаю заражения.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 76 919 человек.