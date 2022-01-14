В этом сезоне сотрудники лесхоза собрали в Саратовской области порядка 26 тонн шишек сосны. Из них извлекут 260 килограммов семян сосны, сообщает пресс-служба министерства природы Саратовской области.

Заготовка шишек проводилась на территории Базарно-Карабулакского, Балтайского, Балашовского, Вольского, Красноармейского, Макаровского, Новобурасского и Черкасского лесничеств.

-Из полученного материала вырастят около 4 млн штук сеянцев, — уточнил Александр Назаров, заместитель начальника отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов регионального минприроды.