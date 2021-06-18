По данным международной аудиторско-консалтинговая сети FinExpertiza за прошлый год российские предприятия выбросили в воздух 16,9 миллиона тонн загрязняющих веществ — на 2 процента меньше, чем в 2019 году.

Самое значительное сокращение отметили в Псковской области (-187), Москве (-138), Волгоградской области (-54), Брянской области (-30), а на пятом месте по уменьшению числа таких предприятий оказалась Саратовская область.

«Грязных» заводов стало на 24 шутки меньше, всего таковых насчитывается 1,1 тысячи. По этому показателю регион располагается на 45-м месте в стране.

— Города Саратовской области не входят в перечни городов России с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферного воздуха. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целом по области показывает устойчивую тенденцию к снижению их количественной характеристики. По данным Федеральной службы в сфере природопользования за последние пять лет, с 2016 по 2020 годы, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории области уменьшились на 94,2 тысячи, то есть 26 процентов, — отметил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.