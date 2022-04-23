Значительная работа государственной ветеринарной службы ведется в отношении профилактики ящура животных.

На территории районов, граничащих с Республикой Казахстан (Александрово-Гайского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского, Дергачевского Питерского), закончена вакцинация и ревакцинация крупного и мелкого рогатого скота против ящура и приняты меры по обеспечению отсутствия восприимчивых к ящуру с/х животных в пределах 300-метровой карантинной полосы.

В остальных районах области продолжается работа по вакцинации против ящура с/х животных в хозяйствах и населенных пунктах. На сегодня вакцинировано более 560 тысяч животных, около 430 тысяч животных прошли ревакцинацию.