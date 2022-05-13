В Саратовской области завершена плановая вакцинация крупного и мелкого рогатого скота против ящура, в результате которой привито более 560 тысяч голов животных. Об этом сообщает пресс-служба ветеринарии.

Напомним, в рамках первого этапа было вакцинировано поголовье животных в приграничных с республикой Казахстан районах — Александрово-Гайский, Дергачевский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский и Питерский. Всего привито 213,625 тысяч животных.

Сейчас ветеринарной службой проводится совместная работа с Управлением Россельхознадзора по анализу крови у привитых против ящура животных для оценки эффективности проведенной вакцинации.