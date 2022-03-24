В Саратовской области стали больше добывать полезных ископаемых. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, индекс промышленного производства в регионе по полному кругу предприятий в январе-феврале 2022 года составил 95,9%.

Рост зафиксирован в добыче полезных ископаемых 102,1%, в том числе в добыче сырой нефти и природного газа 103,5%, добыче прочих полезных ископаемых 112,2%.

Положительная динамика отмечена также в «обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха», индекс сложился на уровне 103,5%.

Существенное влияние на итоговый показатель оказала динамика в обрабатывающих производствах, обеспечивающих свыше 75% общего объема отгрузки по промышленному комплексу области, где индекс составил 92,4%.

Рост (132,4%) отмечен в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (128,3%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (115,5%).

— Итоговый индекс в обрабатывающих производствах подсчитан в сравнении с достаточно высокими показателями января-февраля прошлого года. Кроме того, повлияли изменения в производственных планах головных компаний объемообразующих предприятий, сокращение спроса на отдельные виды продукции, а также возникшие в конце февраля логистические сложности, вызвавшие пересмотр планов по выпуску продукции с переносом сроков производства, — отметил чиновник.