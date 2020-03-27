Жители Саратовской области рискуют остаться без газет. Это связанно с карантином по коронавирусу.

Местные чиновники составили список необходимых товаров, доступных для продажи. В них не входят газеты и печатная продукция. Закрывают не только киоски, но и торговые точки с корреспонденцией на рынках и в торговых центрах. Периодические издания не считаются товаром первой необходимости, так как не были внесены в приложение к Постановлению №208-П от 26 марта 2020 года.

Вышеуказанное постановление предусматривает ограничительные меры для массовых мероприятий для профилактики коронавируса. Немногим ранее Президент РФ объявил в стране введение нерабочей недели с сохранением заработной платы. В своем сообщении он отметил, что средства массовой информации работать будут.

— Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля функционирование этих организаций, — говорится в документе.

Ко всему прочему, губернатор Валерий Радаев и председатель правительства Александр Стрелюхин подчеркнули важность своевременного оповещения жителей достоверной информацией.

Таким образом, для СМИ создают препятствия в работе и тем самым нарушается Указ главы государства.