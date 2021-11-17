В Саратовской области в постоянную эксплуатацию запущен единый телефон спасения 112.

Обращаться можно по типу «одного окна», что позволяет ускорить процесс сбора и передачи информации между службами и сократить время реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации.

Такая система на территории региона система-112 работает с 2018 года. За это время она доказала свою эффективность и функциональность. В среднем операторы обрабатывают по два миллиона вызовов в год.

Она же интегрирована в ГАИС «ЭРА-Глонасс», что обеспечивает оперативное реагирование при дорожно-транспортных и других происшествиях на автомобильных дорогах. Это жизненно важно в удаленных от населенных пунктах местах.