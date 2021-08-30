Саратовская область вошла в число регионов, в которых будет стартовать новая программа по расселению аварийного жилья. Об этом сообщают в телеграм-канале Володин.Саратов.

Под программу в Саратовской области попадают 773 аварийных дома. Из них 478 в Саратове, 92 в Энгельсском районе, 76 в Балаковском, 45 в Ершовском районе, 21 в Вольском, 19 в Балашовском, 17 в Саратовском, шесть в Петровском, в Советском — пять, в Пугачевском — четыре и по три в Краноармейском и Марксовском. В Новоузенском, Ровенском и Ртищевском районах, и ЗАТО Шиханы — по одному дому.

Полный список домов под расселение можно найти здесь.

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2022 году на снос аварийного жилья будет выделено 45 миллиардов рублей. Закон о новой программе будет принят до конца этого года.