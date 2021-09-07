По данным на утро 7 сентября в Саратовской области зарегистрировано 238 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших с начала пандемии составляет в Саратовской области 82,507 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 76,220 тысячи человек, за сутки — 145.

Новые случаи по территории области распределились так: Саратов — 105, Энгельсский район — 36, Балаковский — 14, Балашовский — 11, Ершовский — шесть, Вольский, Пугачевский — по пять, Калининский, Озинский, Ртищевский — по четыре, Лысогорский, Марксовский, Саратовский, Хвалынский — по три, Базарно-Карабулакский, Духовницкий, Ивантеевский, Красноармейский, Краснопартизанский, Новоузенский, Питерский, Самойловский, Татищевский, Федоровский — по два, Алгайский, Аркадакский, Аткарский, Воскресенский, Дергачевский, Краснокутский, Новобурасский, Перелюбский, Петровский, Советский, Турковский, поселок Светлый — по одному.