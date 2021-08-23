Сегодня, 23 августа, в Саратовской области зарегистрировано 243 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

В Саратове заболело 103 человека, 34 в Энгельсском районе, 15 в Балаковском. В Балашовском районе зарегистрировано 10 новых заболевших, в Марксовском восемь, в Вольском семь. Пугачевский район насчитывает шесть новых заболевших, Ртищевский — пять. Алгайский, Саратовский — по четыре. Базарно-Карабулакский, Ершовский, Краснокутский, Лысогорский, Новоузенский, Самойловский, Татищевский, Федоровский и поселок Светлый насчитывают по три новых случая заражения.

В Аркадакском, Калининском, Краснопартизанском, Озинском, Петровском, Питерском, Советском, Турковском, Хвалынском — по два. Красноармейский и Романовский районы насчитывают по одному заболевшему человеку.

У 85 человек пневмония, 156 человек с признаками ОРВИ. Два человека с бессимптомным течением.