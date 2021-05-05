На сегодняшний день, 5 мая, в Саратовской области зарегистрировано 127 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составляет 59,662 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 54,099 тысячи, за сутки 109.

Новые случаи распределились так: Саратов – 57, Балаковский район — 19, Турковский — десять, Петровский — восемь, Марксовский — шесть, Балашовский — пять, Базарно-Карабулакский и Дергачевский — по четыре, Вольский, Духовницкий, Новобурасский, Ртищевский, Самойловский, Советский — по два, Калининский и Татищевский — по одному.