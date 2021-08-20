Сегодня, 19 августа, в Саратовской области зарегистрировано 242 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

В Саратове насчитывается 98 новых заболевших, в Энгельсском районе 25, а в Балаковском — 15. Балашовский, Вольский и Марксовский районы — по 10. Ершовский и Хвалынский районы насчитывают по пять новых случаев заражения, а Базарно-Карабулакский, Красноармейский, Озинский, Пугачевский, Ртищевский и поселок Светлый — по четыре. В Аркадакском, Воскресенском, Калининском, Краснопартизанском, Лысогорском, Новоузенском, Перелюбском и Татищевском насчитывают по три новых заболевших, в Балтайском, Духовницком, Краснокутском, Новобурасском, Самойловском, Саратовском и Федоровском — по два. Петровский, Питерский и Турковский районы насчитывают по одному новому случаю заражения.

С симптомами ОРВИ поступило 146 человек, 85 с пневмонией и 11 с бессимптомным течением.