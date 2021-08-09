По данным оперштаба, в Саратовской области насчитывается 255 новых заражений коронавирусом.

Из общего числа зараженных 115 человек являются жителями Саратова. Энгельсский район насчитывает 30 заболевших, Балаковский и Балашовский – по 15. Кличество заболевших в пугачевском районе составляет семь человек, в Вольском и Романовском — по шесть, в Балтайском, Краснопартизанском, Озинском и Петровском районах – по пять. В Краснокутском районе насчитывается четверо заболевших, в Базарно-Карбулакском, Саратовском, Татищевском, Федоровском, и поселке Светлый – по трое. Екатериновский, Новобурасский, Новоузенский, Питерский, Ртищевский, Советский, Хвалынский — по два, Аркадакский, Дергачевский, Ершовский, Красноармейский, Лысогорский, Марксовский, Самойловский, Турковский — по одному человеку.

Общее число зараженных COVID-19 в Саратовской области составляет 75,394 тысяч человека. С начала пандемии выздоровело 70,123 тысяч человек, 234 за последние сутки.