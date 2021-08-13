Сегодня, 13 августа в Саратовской области было зарегистрировано 257 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Количество заболевших в Саратове составляет 100 человек. В Энгельсском районе – 40, в Балаковском – 25, в Вольском 10. Марксовский район насчитывает семь новых случаев заражения, Базарно-Карабулакский, Ершовский, Краснопартизанский, Саратовский – по пять, , Красноармейский, Озинский, Питерский, Ртищевский, Татищевский — по четыре. Алгайский, Калининский, Лысогорский, Пугачевский, Федоровский районы насчитывают по три новых заболевших, а Аркадакский, Балашовский, Дергачевский, Ивантеевский, Новоузенский, Петровский, Хвалынский и поселок Светлый — по два. В Балтайском, Новобурасском, Романовском и Советском районах насчитывается по одному заболевшему.

Из них 99 с пневмонией, 146 с признаками ОРВИ и 12 человек с бессимптомным течением болезни.

Общее количество больных коронавирусом в Саратовской области составляет 76,411 тысяч человек.