В Саратовской области на 1 ноября зарегистрировано 599 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 101 998 человек. Выздоровели с начала эпидемии 90 243 человека, за сутки — 310.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 279, Энгельсском районе — 73, Балаковском — 33, Балашовском — 28, Марксовском — 18, Вольском — 14, Ртищевском — 13, Пугачевском — 12, Саратовском — 10.