В 2020 году в Саратовской области посеяли меньше сахарной свеклы, как и во всей России. Об этом сообщили в минсельхозе региона.

Засеяно 72 процента площадей 2019 года, урожай оказался хуже из-за неблагоприятных погодных условий.

На 16 октября культура убрана наполовину, урожайность составляет 65 процентов от уровня такого же периода за 2019 год.

Свеклу выращивают в шести районах области: Аркадакском, Балашовском, Романовском, Ртищевском, Самойловском, Калининском.

Оптовая цена за нее составляет 43 тысячи рублей за тонну, в прошлом году было 36 тысяч рублей.