В Саратовской области продолжает затапливать дороги и мосты. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Так, утром 5 апреля перелив 14 низководных мостов и 3 участков дорог произошел в следующих районах: Аткарский, Дергачевский, Красноармейский, Калининский, Лысогорский, Новоузенский, Пугачёвский, Ртищевский и Самойловский.

Всего на данный момент в регионе организовано 5 лодочных переправ в Аткарском, Лысогорском и Самойловском районах.

В Дергачевском районе из-за перелитой дороги отрезанными остаются 3 населённых пункта: п. Славин, п. Восточный, п. Цементный. В них подживает около 500 человек. Случаев подтопления домов там нет.

В Калининском район из-за перелива моста через р. Баланда отрезано с. Белые Ключи, в котором проживают 7 человек.

В Новоузенском районе из-за перелива участках дороги талыми водами отрезаны 15 населённых пунктов. Подтопления домов и дворов нет. Жители обеспечены необходимыми продуктами и лекарствами.

В Пугачевском районе из-за перелива дороги ограничено движение к с. Дороговиновка и с. Ружьевка. В Ртищевском районе нарушено транспортное сообщение между с. Беково (Пензенской области)- с. Нестеровка.