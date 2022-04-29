В регионе завершается плановая вакцинация против ящурной инфекции животных. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своём телеграм-канале.

По его словам, на сегодняшний день уже привито 567 340 голов животных, это 100% от запланированного. Необходимость этих мер обусловлена осложнением эпизоотической ситуации по заболеванию животных ящуром в сопредельной Республике Казахстан.

В первую очередь, для создания буферной зоны, проведена поголовная вакцинация против ящура крупного и мелкого рогатого скота в 6 приграничных с республикой Казахстан районах области (Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском и Питерском).

С 25 марта началась масштабная вакцинация и ревакцинация восприимчивых животных против ящура в хозяйствах и населенных пунктах на всей территории области.

-В настоящее время управлением ветеринарии региона проводится совместная работа с Управлением Россельхознадзора по взятию крови у привитых против ящура животных для оценки эффективности проведенной вакцинации, — отметил он.