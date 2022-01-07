Территориальное соседство региона с Казахстаном, который переживает массовые волнения, вызывает тревогу у саратовцев.

Напомним, у Казахстана более 500 км общих границ с Саратовской областью.

Отметим, что кроме общей границы у области с соседней республикой много родственных связей: у нас проживает много выходцев из Казахстана, которые не теряют связи с исторической родиной.

Вполне вероятно, что при неблагоприятном исходе событий часть граждан соседней республики, лишенная из-за протестных выступлений доступа к жизненно важным вещам, будет искать защиты именно в России.