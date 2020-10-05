Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер на сегодняшнем брифинге по противодействию коронавирусу озвучил статистику заболеваемости новой инфекцией в регионе.

Болеют преимущественно женщины, на их долю приходится 61 процент случаев от общего числа.

Показатель заболеваемости в области составляет 676,6 на 100 тысяч населения, в РФ — 828,6.

В стационарах с пневмонией находятся 2,524 тысячи человек, 222 на кислородной поддержке, 133 подключены к аппарату ИВЛ.

С сегодняшнего дня запланировано открытие ковидного госпиталя на базе СГМУ на 300 коек. В 16 медорганизациях на сегодня открыты 2,211 тысячи коек, из них свободны 17 процентов, то есть 545.