На брифинге в пресс-центре «Аргументы и факты» обсудили предстоящий День ветеранов боевых действий. Об этом сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

По словам Сергея Авезниязова, такая дата для праздника – 1 июля- выбрана не случайно. Ему хотелось, чтобы этот день не был привязан к каким-то боевым датам и был свободен от ассоциаций с другими праздниками. Как отмечает член Общественной палаты Саратовской области, главная задача анонсированных мероприятий заключается в том, чтобы вспомнить ветеранов не только Великой Отечественной и Афганской войн, а еще 23 вооруженных конфликтов, в которых принимали участие жители Саратовской области. По его словам несправедливость заключается и в том, что о многих этих конфликтах не упоминается в законе 95 года. В настоящий момент в области проживает около 40 тысяч ветеранов боевых действий за рубежом.

Сергей Авезниязов заявляет, что задачей каждого человека является показать своим примером детям, как нужно относиться к тем, кто защищает родину. Именно поэтому создание отдельного дня для ветеранов боевых действий особенно важно.

— Чтобы до каждого мальчишки дошло, что самая важная профессия – родину защищать. А уже потом писатели и художники, — говорит спикер.

Также председатель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» представил программу празднования 1 июля, в рамках которой произойдет возложение цветов к вечному огню под баннерами с перечислением всех военных конфликтов. Далее запланировано вручение наград действующим военнослужащим и тем, кто на пенсии, но принимает активное участие в воспитании молодежи. Также запланировано награждение участников конкурса «Живая история» дипломами и памятными подарками. В рамках Дня ветеранов боевых действий исторические книги будут отправлены в детские библиотеки. Первыми их получат библиотеки Аткарска.

В рамках встречи начальник отдела военного комиссариата Борис Любимов рассказал о том, как наводится порядок в присвоении воинских званий. По его словам, сейчас активно ведутся сборы документов для присвоения званий, розыск наград, организация работы учетных дел членов семей военнослужащих с целью обеспечить их поддержкой. Как отмечает Борис Любимов, работа осложняется тем, что ветераны боевых действий редко обращаются за помощью самостоятельно.

Начальник отдела министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Александр Гранков напомнил, что день памяти 1 июля пока не имеет официального статуса. Однако он отметил, что сейчас особенно важно уделить внимание всем людям, которые связывали или связывают свою жизнь с боевыми действиями. По его словам, очень многие из них выполняли миротворческую функцию, и это нельзя оставлять без внимания.

— Мы должны использовать любую возможность их поблагодарить, — говорит Гранков.

Заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталья Гурьева поблагодарила участников конференции за предоставленную возможность рассказать про меры социальной поддержки, в частности про компенсации, которые могут получить ветераны боевых действий. Она рассказала о том, что в области действуют четыре реабилитационных центра, в том числе центр «Парус надежды». Наталья Гурьева отмечает, что ветераны, возможно, стесняются обращаться туда за помощью, поэтому важно им показать, что они смогут получить там не только медицинские услуги, но и реализовать себя творчески.

К примеру, в «Парусах надежды» есть занятия по лепке из глины и танцам, куда многие ветераны приходят даже с семьями. Помимо этого, Наталья Гурьева рассказала о том, что центры предоставляют услуги по доставке продуктов и медикаментов для ветеранов, которым сложно передвигаться самостоятельно. Социальные работники есть во всех населенных пунктах области.

— Нам дорог каждый и это не пустые слова, — добавляет к ее словам Сергей Авезниязов.

В завершении встречи Сергей Авезниязов предложил провести мероприятие, при котором каждый учитель истории до 30 лет сможет посетить парк истории Саратова. Он назвал это своей мечтой и отметил, что это особенно важно для тех, кто обучает детей – понимать то, о чем они говорят.