В саратовской областной библиотеке для детей и юношества имени А.С.Пушкина проходит творческий конкурс “Космические фантазии”. Об этом сообщили в мэрии.

Участвовать могут дети в возрасте от трех до семи лет. Мероприятие приурочено ко Дню Космонавтики и является частью фестиваля «Хочу быть первым, как Гагарин».

Можно нарисовать, слепить, склеить или смастерить работу на темы: тайны Вселенной, человек в космосе, встреча землян с инопланетными цивилизациями, а также по сюжетам любимых книг на космическую тематику.

Их принимают до 31 марта по адресу: Саратов, улица Яблочкова, 2.

Участникам конкурса вручат сертификаты, а победителям — дипломы.

Подведут итоги и наградят лучших из лучших в этом же учреждении в апреле 2021 года.