В Саратовской областной Думе прошла встреча депутатов со студентами саратовских вузов. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя областной Думы Алексей Антонов, вице-спикер Ольга Болякина и председатель комитета областной Думы по спорту, туризму и делам молодёжи Станислав Денисенко.

Заместитель председателя областной Думы поприветствовала собравшихся и отметила, что встреча проходит в главный для обучающихся праздник — Татьянин день.

Ольга Болякина подчеркнула: «Годы студенчества — яркое, насыщенное событиями время, годы зарождения самых смелых планов и начинаний. И что крайне важно — это старт во взрослую жизнь. От того, насколько плодотворными и успешными они будут, во многом зависит и ваша дальнейшая судьба».

Встреча прошла в диалоговом формате: студенты рассказали о своей учёбе, общественной деятельности и планах на будущее, а также представили свои проекты.

«Правильный выбор мероприятий, регулярный мониторинг АИС «Молодёжь России», грамотно составленная заявка либо интервью для мероприятия, а также навык тайм-менеджмента помогают не только охватить большое количество проектов, но и достигать успехов в учёбе», – поделились студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Ирина Харькова и Алина Гурьева.

В завершение встречи депутаты наградили студентов Благодарственными письмами председателя областной Думы Александра Романова за активное участие в общественной деятельности.