Вчерашний сильный дождь не только привел к тому, что на Томской утонула машина, а водители добирались вплавь, но и тому, что затопило саратовскую областную клиническую больницу.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Горожане опубликовали видео, на котором отчетливо видно, как вода хлынула в холл и лифт. Струи хлыщут с потолка и боков здания, ее уровень был примерно по щиколотку.

Пресс-секретарь минздрава региона Анастасия Усова рассказала корреспонденту интернет-издания «Новости Саратова», что последствия потопа устранены, ни здание, ни пациенты не пострадали.