Сегодня, 30 ноября, в Саратовской областной думе на заседании комитета по госстроительству обсудили проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Напомним, этот законопроект Госдумы разослан на рассмотрение для одобрения или неодобрения региональными парламентами. Он расширяет возможности использования QR-кодов.

Во время обсуждения профессор из СГУ Галина Комкова объяснила, что введение QR-кодов не противоречит Конституции РФ, как говорят многие.

Ректор СГЮА Екатерина Ильгова рассказала, что подобные меры уже действуют во многих других странах.

Начальник регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила, что закон по QR-кодам актуален и поможет унифицировать подходы к ограничениям в разных регионах. По ее словам, он принимается для сохранения здоровья населения

Обсуждение с рядом других экспертов продолжается.