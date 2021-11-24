На сегодняшнем заседании в саратовской облдуме опровергли информацию о рассмотрении законопроекта о QR-кодах.

Спикер Александр Романов прояснил эту ситуацию. Напомним, ранее представители КПРФ заявляли, что у них есть информация о том, что инициативу обсуждать не будут, а отправят в Москву, подписав его одобрение от имени всех депутатов.

-Не надо собирать непроверенную информацию и выдавать ее за факты. В Саратовскую облдуму поступил проект федерального закона по QR-кодам. Он направлен в три комитета. После рассмотрения там проект федерального закона рассмотрят на заседании областной думы. Прошу вас эту тему оставить до тех пор, когда будем рассматривать ее на думе, — заявил Романов.