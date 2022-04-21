Принят новый закон о штрафах за выход на лед в Саратовской области. Такое решение приняли депутаты накануне, 20 апреля, на заседании облдумы.

С инициативой в пользу закона выступил глава регионального управления ОБЖ Юрий Юрин. Теперь саратовцы, игнорирующие знак «Выход на лед запрещен», должны заплатить тысячу рублей. Те жители, что станут выезжать на лед в «неустановленных местах транспортных средств» заплатят 2,5 тысяч рублей.

Данное решение поддержали депутаты. Напомним, также на заседании приняли закон о выплате ежемесячных пособий спасателям старше 40 лет и стажем работы более 15 лет.