11 февраля состоялось заседание Комиссии по науке, образованию и инновациям Общественной палаты Саратовской области по вопросам организации групп продленного дня в образовательных учреждениях области.

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13 февраля 2022 14:30

В Общественной палате обсудили вопросы организации групп продленного дня в образовательных учреждениях области

Источник:kp.ru

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11 февраля состоялось заседание Комиссии по науке, образованию и инновациям Общественной палаты Саратовской области по вопросам организации групп продленного дня в образовательных учреждениях области.

В нем приняли участие министр образования области Михаил Орлов, Председатель Общественной палаты области Борис Шинчук, депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская, депутат Саратовской городской Думы, директор МАОУ «Лицей «Солярис» Елена Перепелицина, Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» Александр Блатман, Председатель Саратовской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ Николай Тимофеев.

Борис Шинчук подчеркнул актуальность и значимость поднятой темы и отметил важность грамотной организации занятости ребенка после школьных уроков.

С докладом об организации групп продленного дня в образовательных учреждениях области выступил Михаил Орлов.

Министр рассказал, что продленка для системы образования области не является чем-то новым. В настоящее время в 272 школах области организовано 539 групп продленного дня, которые посещают около 11 тысяч детей.

Уточнены препятствия для развития продленки, к числу которых относятся: санитарное требование – сон ребенка в течение часа (большинство школ ко сну не приспособлено), предметно-развивающую среду, а также в настоящее время это — ковидные ограничения (ограничения не позволяют перемешивать детей из разных классов. Один класс – одна группа. Это физически невозможно

Министр считает — ковид не должен мешать продленке. Будет подготовлен документ с прописанными требованиями.

Борис Шинчук предложил в проекты зданий новых школ включать помещения для групп продленного дня с учетом спальных мест, игровых и спортивных комнат. Также предложил направить в Госдуму письмо с просьбой поддержать тему, поднятую Председателем Госдумы Вячеславом Володиным, о создании групп продленного дня с учетом всех необходимых требований федерального законодательства. Данная инициатива была поддержана участниками заседания единогласно.