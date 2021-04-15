Вчера, 14 апреля 2021 года, в Общественной Палате Саратовской области состоялось расширенное заседание Комиссии по экономике и предпринимательству, строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной инфраструктуре.

Поводом для встречи стали, в первую очередь, многочисленные жалобы граждан по возложению на них расходов по досудебным претензиям, присланным им региональным оператором Фонда капитального ремонта. Вопрос о недопустимости таких действий ранее поднял депутат Государственной Думы Николай Панков, которого поддержали общественники. В результате поданных обращений в правоохранительные органы прокуратора вынесла представление о недопустимости возложения дополнительных расходов на граждан, фонду капремонта было поручено отозвать иски. В настоящий момент, по словам генерального директора фонда капремонта Веры Прохоровой, обработано 81 заявление по возврату данных средств, общая сумма возвращенных средств составила в настоящий момент 119 тысяч рублей. Председатель Комиссии по экономике, строительству и ЖКХ Елена Герчикова обратила внимание, что в настоящее время жители области могут вернуть понесенные ими ранее издержки одним из нескольких способов (информация размещена на сайте Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, на страницах в соцсетях Николая Панкова, на страницах в соцсетях Комиссии по экономике и предпринимательству, строительству, ЖКХ).

Также Елена Герчикова сказала, что многих жителей интересует вопрос, какой документ в случае купли-продажи квартиры подтверждает отсутствие у продавца квартиры задолженности по капремонту. На это Вера Прохорова сообщила, что, если по продаваемому объекту недвижимости платежи на капремонт зачислялись на специальный счет регионального оператора, то Фонд капитального ремонта выдает собственнику помещения такую справку и, соответственно, покупатель может требовать ее от продавца (по аналогии со справкой об отсутствии задолженности по коммунальным платежам). Елена Герчикова уточнила у заместителя министра строительства и ЖКХ Александра Мышева, где и какой документ могут получить в этом случае жильцы, осуществляющие взносы по капремонту на специальные счета многоквартирных домов.

— Проблема в том, что жители жалуются, что, обращаясь в ТСЖ или УК, часто слышат, что специально утвержденной формы не существует, поэтому последние отказываются выдавать какой-либо документ, а платежки за капремонт не являются основанием для подтверждения отсутствия данной задолженности, — сообщила Елена Герчикова.

В связи с этим общественница обратилась к Министерству с просьбой разобраться в этом вопросе, дать соответствующие пояснения и призвала, в случае отсутствия однозначного ответа, рассмотреть вопрос о разработке и утверждении такой формы.

Кроме того, Вера Прохорова сообщила, что жильцы МКД, осуществляющие взносы по капремонту на специальные счета и в домах которых был проведен ремонт сторонними организациями, могут провести экспертизу качества проделанных работ. Такая экспертиза (и выдача соответствующих заключений) проводится рядом специализированных организаций, список которых можно получить в Фонде капитального ремонта.

Другой общественник – Всеволод Хаценко – сообщил, что в Благотворительный фонд «Хранители» (фондхранители.рф) обращаются граждане с проблемой проведения ремонтных (строительных работ) силами Фонда капитального ремонта в многоквартирных домах (МКД), имеющих статус вновь выявленных объектов историко-культруного наследия (ОКН). При этом МКД, имеющие статус выявленных ОКН, перед проведением любых строительных работ должны пройти процедуру ГИКЭ (Государственной историко-культруной экспертизы), с целью определения предмета охраны ОКН, либо исключения его из реестра выявленных объектов историко-культруного наследия.

— На практике, мы сталкиваемся с примерами, когда на выявленных объектах ОКН проводятся работы без согласования с управлением по охране ОКН Правительства Саратовской области. В частности, по МКД, расположенному по адресу ул. 2 Садовая, д. 23 Б, был заключен договор на проведение работ по замене кровли между Фондом капремонта и подрядной организацией. Но при этом данный МКД имеет статус выявленного ОКН, и любые строительные работы могут быть проведены только после ГИКЭ и согласования с управлением по охране ОКН области. Всего в ведомстве Фонда капитального ремонта области имеется более 11 500 тысяч МКД. Есть ли выборка из общего числа МКД на предмет количества зданий, имеющих статус выявленных ОКН? Имеется ли дорожная карта, согласованная с управлением по охране ОКН, отвечающая планам по проведению ГИКЭ, заложенным в программе на 2021 и последующие годы? — рассказал Всеволод Хаценко.

В ходе заседания Комиссии представители ведомства не смогли ответить на вопросы. Было принято решение вынести данную тему на отдельное заседание Комиссии по экономике и предпринимательству, строительству, ЖКХ Общественной Палаты Саратовской области.