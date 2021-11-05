Сегодня, 5 ноября, в Саратовской области выявлено 633 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

Наибольший прирост заболевших в Саратове – 310 человек. В Энгельсском районе – 80, в Балаковском и Балашовском – по 25, в Вольском – 20. В Ершовском районе выявлено 15 заболевших, в Аткарскм — 13, в Красновармейском – 11. В Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Петровском, Ртищевском, Саратовском — по 10.

С пневмонией — 120 человек, с признаками ОРВИ — 512, один человек с бессимптомным течением.

Основная масса заболевших – 503 человека старше 30 лет.