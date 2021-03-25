Председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с жителями Красноармейска сообщил, что этот город и район может быть включен в Саратовскую агломерацию.

Он отметил, что тогда местность получит преференции и новые возможности по инфраструктуре, получать развитие с Энгельсом и Татищевским районом. А также необходимость оформлять новые границы агломерации и включения их во все программы.

Федеральный политик привел в пример строительство моста через Волгу, который объединит Саратов и Энгельс в единое пространство. Конструкцию возведут за счет федерального бюджета.