Накануне вечером, 23 апреля, в областную клиническую больницу Саратова доставили вертолетом тяжелобольного пациента из Петровска. Об этом рассказал глава регионального минздрава Олег Костин в своем телеграм-канале.

— Потребовалась помощь специалистов в проведении сложного диагностического обследования с целью исключения или подтверждения онкологической патологии. Учитывая тяжесть клинических проявлений заболевания, коллеги из санавиации рассмотрели возможность транспортировки вертолетом.

Развитие службы санавиации в Саратовской области позволяют получить квалифицированную помощь пациентам районов области незамедлительно. К сожалению, не всегда возможен благоприятный исход при заболевании в крайней стадии своего развития. В данном случае надеемся на успешный результат с участием воздушной скорой помощи в спасении человеческой жизни, — поделился Костин.