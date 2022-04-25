В Саратовской области на наступившей рабочей неделе перед майскими праздниками ожидается гроза. Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

По словам синоптиков, в начале недели, с понедельника по среду, в дневные часы воздух будет прогреваться до +20…+25 градусов. Ночью столбик термометра в регионе покажет отметку в +10…+15.

Временами ветер снова будет усиливаться. Он подует юго-восточный, скорость будет достигать до 18 метров в секунду.

Уже завтра, во вторник вечером, на территорию региона с запада начнёт медленно поступать холодный атмосферный фронт.

Он принесет в Саратовскую область очередные кратковременные дожди, местами также возможны ливни и грозы.

Завтра осадки пойдут в правобережье, в среду — в районах около Волги, в четверг — в левобережье. В пятницу дожди отступят.

В конце недели ожидается похолодание до +19…+14 градусов, ночью температура опустится до +5…+10 градусов.

В пятницу днем также будет прохладно — +10…+15 градусов.