Сотрудники Управления Россельхознадзора 24 апреля 2021 года на контрольном посту в Озинках не разрешили гражданину республики Узбекистан провезти через регион больные пчелосемьи. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выяснилось, что в документах на груз не было информации о сроке нахождения животных на таможенной территории Таможенного Союза, ветеринарной лаборатории, проводившей исследования в период карантинных мероприятий, конечной точке маршрута перемещения. А в самом грузе обнаружен возбудитель нозематоза и амебиоза. Нозематоз входит в перечень заразных болезней животных, по которым устанавливается карантин.

Ввоз продукции пресекли, в отношении ее владельца возбудили административное дело.