Инспекторы Управления Россельхознадзора в Саратовской области 3 июня задержали на посту в Озинках груз из Кабардино-Балкарской республики, следующий в Республику Киргизия- семерых лошадей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выяснилось, что в ветеринарных сопроводительных документах не указано количество дней карантинирования животных, лошади не в полном объеме прошли диагностические исследования, отсутствуют данные о дезинфекции транспортного средства перед погрузкой.

А предприятие — отправитель АО «РОСИППОДРОМ» не состоит в реестре предприятий Таможенного союза и не имеет право на перемещение животных с территории Российской Федерации на территорию Республики Киргизия.

Поэтому груз вернули обратно, а на грузоперевозчиков возбудили административные дела.