Сотрудники ФСБ РФ «накрыли» канал по поставке наркотиков. Об этом сообщили в федеральном УФСБ.

В Московской и Ярославской областях задержали трех курьеров, которые ехали из Ленинградской области. При себе у них было не менее 45 килограмм амфетамина и 10 килограмм МДМА — 23 тысячи таблеток.

Злоумышленников взяли под стражу, возбуждены уголовные дела.

Вещества предназначались для Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей, а также в Краснодарского края.