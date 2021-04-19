Управлением Россельхознадзора предотвратило очередное попытку очередного ввоза пчелосемей без проведения необходимых лабораторных исследований. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

16 апреля на границе Саратовской области с Республикой Казахстан в Озинках был остановлен грузовик, в котором было 1,728 тысячи насекомых. Их везли в Краснодарский край, ветеринарные документы оформляли на родине груза.

Выяснилось, что в бумагах отсутствовали отметки обработок против американского и европейского гнильца пчел. Указанные заболевания входят в перечень заразных болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин). Так же в ветеринарных документах обнаружен факт отсутствия обработок от пропилелапсоза и жука Aethina tumida.

Ввоз продукции пресекли, на ее владельца составили административное дело.