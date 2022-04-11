Саратовские аграрии приступили к проведению весенне-полевых работ. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

— На постоянно действующем совещании обсудили начало весенне-полевых работ. Работа идет в штатном режиме. Никаких рисков нет.

По словам заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства Романа Ковальского, уже были подкормлены озимые культуры на площади более 12 тысячи гектаров. В нескольких районах, в том числе Балашовском и Новоузенском, начинается боронование почвы, — отметил Бусаргин.

Также он добавил, что продолжается поставка минеральных удобрений. В настоящий момент их объем составляет 117 тысяч тонн, что на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, еще 40 тысяч тонн удобрений поставят до конца апреля.

Полностью заключены контракты на поставку семян по подсолнечнику, кукурузе, овощной группе. Кроме того, на случай проблем с поставками комплектующих обеспечен резерв сельскохозяйственной техники.