Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовскую область поступила вакцина для подростков РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратовскую область поступила вакцина для подростков По Новости Саратова - 24.01.2022 107 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовскую область вчера поступила первая партия вакцины для подростков. Это 1920 доз вакцины «Спутник М». В ближайшее время в регион поступит еще партия препарата для иммунизации. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пенсионерка пострадала в столкновении легковушек в Саратове В Саратовской области родились Клим и Элестер Валерий Радаев взлетел в рейтинге губернаторов РФ с предложением урезать на четверть пенсии чиновников ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пенсионерка пострадала в столкновении легковушек в Саратове Новости Саратова - 24.01.2022 0 В Заводском районе Саратова вчера произошло ДТП. В 0:50 напротив дома № 23 по улице Азина столкнулись "Huyndai Accent" под управлением 31-летнего водителя и "Lada... В Саратовской области родились Клим и Элестер 24.01.2022 Валерий Радаев взлетел в рейтинге губернаторов РФ с предложением урезать на... 24.01.2022 С начала января в Саратове выпало 240% от месячной нормы осадков 24.01.2022 Злостный алиментщик из Саратова отправился на общественные работы 24.01.2022